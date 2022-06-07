"Ні, це все не так": Пєсков спростовує, що РФ не обговорюватиме статус Херсона та Запоріжжя

"Ні, це все не так": Пєсков спростовує, що РФ не обговорюватиме статус Херсона та Запоріжжя

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 7 червня спростував інформацію про те, що РФ відмовилась обговорювати на перемовинах з Україною статус Запоріжжя та Херсона.

Пєсков назвав це "неправильною інформацією".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Спростуванню від Пєскова передувала заява анонімного високопосадовець РФ одному з російських видань. Співрозмовник сказав, що якщо Київ піде на контакт із Москвою, то в новій угоді з Україною не обговорюватиметься статус Херсонської та Запорізької областей, так само як для Кремля закрите питання з окупованими Кримом та Донбасом.

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"Ні, це все не так. Це неправильна інформація", – сказав на це речник господаря Кремля.

Нагадаємо, це ж джерело заявило, начебто влада РФ готова була зупинити війну ще в березні під час переговорів з українською делегацією в Анталії. Проте в МЗС України спростували це, назвавши таку заяву черговим "вкидом російської пропаганди".

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