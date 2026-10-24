«Ні, Ілоне»: Сікорський різко відповів Маску на закиди про «відмивання» грошей в Україні

Радослав Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів американському мільярдеру Ілону Маску на його твердження про нібито відмивання коштів американських платників податків через Україну.

Про це Сікорський написав у соцмережі X у відповідь на допис Маска.

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«Ні, Ілоне, США припинили фінансувати Україну минулого року. Насправді американські компанії заробляють на американській зброї, за яку платимо ми, європейці. Чим більше ви втручаєтеся в нашу політику і чим більше використовуєте свої товари в політичних цілях, тим більше шкодите своєму бренду», — написав очільник польського МЗС.

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Що заявив Ілон Маск про Україну

Раніше Ілон Маск у соцмережі X заявив, що в Україні нібито існує «величезна різниця в інтересах» між елітами та пересічними громадянами.

За словами мільярдера, представники еліт «дуже розбагатіли на сотнях мільярдів», які надходять до України, тоді як дітей звичайних громадян призивають «гинути в окопах».

Крім того, Маск стверджував, що частина коштів американських платників податків нібито проходить через «кілька пралень», після чого повертається до США для фінансування політичних кампаній.

Водночас жодних доказів на підтвердження цих тверджень Маск не навів.

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Раніше повідомлялося, що американський мільярдер Ілон Маск знову закликав президента України піти у відставку.

Ми раніше інформували, що американські законодавці ініціюють розслідування проти Ілона Маска через штучні ліміти швидкості Starlink.

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