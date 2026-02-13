"Ні логіки, ні справедливості": Зеленський відповів на ідею РФ про вільну економічну зону на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський скептично оцінив ідеї російської сторони щодо розведення військ у густонаселених районах, назвавши такі пропозиції нелогічними та вкрай небезпечними для подальшого існування українських міст. В інтерв’ю американському журналісту Саймону Шустеру глава держави детально пояснив, що механічний підхід до створення буферних зон, на якому наполягає Москва, може спрацювати хіба що в степу, але стане вироком для будь-якої урбанізованої території.

Про це пише The Atlantic.

Коментуючи хід переговорів в Абу-Дабі, Зеленський зазначив, що хоча росіяни почали демонструвати певну гнучкість, їхні тактичні рішення залишаються неприйнятними для Києва. За словами президента, ідея взаємного відведення військ для створення лінії розмежування абсолютно не має сенсу в умовах щільної міської забудови.

Реклама

Якщо в полі чи степу ще можна уявити «сіру зону», то розділити живе місто навпіл або змусити людей покинути свої домівки заради створення буфера — це шлях до знищення інфраструктури та життя як такого.

«Там, де місто, я думаю, це не має сенсу. Якщо ми підемо, це буде мертва зона», — наголосив Зеленський.

Також президент категорично відкинув пропозиції Кремля щодо створення так званих «вільних економічних зон» на спірних територіях. На його переконання, за красивими економічними термінами криється звичайна політична пастка та вимога фактично віддати українську землю під контроль ворога.

Зеленський підкреслив, що не бачить у таких сумнівних компромісах ані логіки, ані, що найголовніше, справедливості для українського народу, який продовжує боротьбу за свою незалежність.

Реклама

Нагадаємо, Зеленський заявив, що готовий до прямих перемовин із Путіним. Ця зустріч має бути відкрита і зосереджена лише на конкретних кроках для припинення війни в Україні.