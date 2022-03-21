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Ні одної ночі ворог не може ночувати біля Києва  - Монастирський розповів, чи варто зараз ходити до лісу

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Ні одної ночі ворог не може ночувати біля Києва  - Монастирський розповів, чи варто зараз ходити до лісу

Право на владу

"Тому наші громадяни можуть, безперечно, виходити у ліси, але скоординувавшись із ЗСУ", - зауважив Монастирський

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський прокоментував інформацію про те, що наразі громадянам не варто йти у ліси, які знаходяться біля Київщини, бо там будуть працювати ЗСУ.

Про це пише Укрінформ. 

Очільник МВС зауважив, що українські громадяни можуть вільно ходити по лісах, спорядившись гранатометами та гвинтівками. 

"Дуже часто вони це роблять, і приходять кожного вечора або кожного ранку з гарним уловом. Ні одної ночі ворог не може ночувати біля Києва (спокійно – ред.). Тому наші громадяни можуть, безперечно, виходити у ліси, але скоординувавшись із ЗСУ. А взагалі, звичайно, наразі пересування лісами небажане. Тому що це також одна з ознак, і треба звертати увагу, якщо люди пересуваються невеликими групами, поза межами населених пунктів. І варто повідомляти про це в Національну поліцію", - резюмував Монастирський.

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