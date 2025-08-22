Володимир Путін. / © Associated Press

Ні диктатор Російської Федерації Володимир Путін, ні його режим не бажають брати участь у жодній миротворчій діяльності. Наразі немає жодного мирного процесу.

Таку думку висловив Sky News колишній спеціальний радник командувача армії США в Європі Марк Войгер.

З його слів, своїми нинішніми заявами Росія виграє час, і критикує її вимогу не укладати перемир'я, а натомість прагнути повного припинення війни.

“Це найабсурдніша та найбезглуздіша пропозиція, бо, як ми всі знаємо з історії незліченних конфліктів... має бути припинення вогню. Потім, через багато місяців, багато років, іноді може настати справжній, справедливий та чесний мир. Все інше — це просто пропаганда”, - каже він.

Нагадаємо, у США республіканські законодавці схвалюють зустріч президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним та спробу посадити російського “фюрера” в одну кімнату з президентом України Володимиром Зеленським. Втім, разом з ти вони також бояться "перемоги" “фюрера”, а також того, що господар Кремля врешті може отримати забагато.

Окрім того, CNN наголошує, що Кремль всіляко уникає переговорів та принципово уникає спілкування із Києвом. Москва системно заперечує легітимність українського президента, називаючи його «київським режимом», та просуває вимогу провести вибори ще до укладання мирного договору.