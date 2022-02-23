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Ні шопінгу в Мілані, ні вечірок у Сен-Тропе: Боррель звернувся до російських депутатів

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Ні шопінгу в Мілані, ні вечірок у Сен-Тропе: Боррель звернувся до російських депутатів

Associated Press

Санкції ухвалили на тлі визнання ОРДЛО.

Нові санкції Євросоюзу проти Росії через визнання "незалежності" "ЛДНР" закриють російській еліті доступ до улюблених місць відпочину в країнах Європи. 

Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у Twitter.

"Більше не буде шопінгу в Мілані, вечірок у Сен-Тропі, діамантів в Антверпені", - написав Боррель.

За його словами,  це лише "перший крок".

Як повідомлялося, президент США Джо Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії. Зокрема, повністю заблоковані два банки ("Внешэкономбанк" та "Промсвязьбанк"). Крім того, запроваджені санкції проти суверенного боргу Росії.

Затвердили обмеження і в ЄС. Євросоюз ухвалив санкції проти Росії, до яких потрапляють 351 депутат Держдуми Росії та 27 фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін своїм указом визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін розпорядився запровадити війська на територію ОРДЛО.

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