Ні сварки, ні аудиту, ні благодійного фонду: у Генштабі спростували фейки про Драпатого

Фейк / © pixabay.com

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У соціальних мережах масово поширюють вигадані заяви та історії, пов’язані з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Зокрема, йдеться про нібито аудит у війську, створення благодійного фонду та сварку з попереднім керівництвом ЗСУ.

Про це повідомив речник Генерального штабу Дмитро Лиховій.

За його словами, фейковий акаунт Драпатого у соцмережі X, з якого раніше поширили неправдиву заяву про аудит у ЗСУ, вже заблокували після звернення Міністерства цифрової трансформації. Водночас у Threads та Facebook почали з’являтися нові підроблені сторінки й повідомлення.

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Також у Мережі поширюють згенеровану штучним інтелектом історію про нібито публічну сварку Драпатого з колишнім головнокомандувачем. Окрім цього, новому головкому приписують створення власним коштом благодійного фонду для поранених військових та рішення відправити працівників ТЦК на передову.

У Генштабі наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності. Драпатий не оголошував аудит у ЗСУ, не створював благодійного фонду, не ухвалював згаданих рішень щодо ТЦК, а історія про сварку також є вигаданою.

Лиховій зазначив, що головнокомандувач наразі приймає посаду та ознайомлюється зі станом справ. Офіційної сторінки у Threads він не має і створювати додаткові акаунти у соціальних мережах не планує.

Масовість неправдивих повідомлень, за оцінкою речника Генштабу, може свідчити про спеціальну інформаційну операцію проти Драпатого. Українців та представників медіа закликали перевіряти джерела перед поширенням дописів, зображень і текстів, створених за допомогою штучного інтелекту.

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Сторінка Михайла Драпатого створена після призначення головкома на посаду. Перший допис розміщений 22 липня. За декілька днів на ній опубліковано низку дописів. Для правдоподібності шахраї публікують повідомлення начебто від імені Драпатого англійською мовою.

Також у Генеральному штабі наголосили, що єдиними офіційними сторінками Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-майора Михайла Драпатого в соціальних мережах є Facebook, Мережа X та навіть Viber.

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