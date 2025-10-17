ТСН у соціальних мережах

"Ні" — "Томагавкам", дронам і санкціям: тривожні підсумки зустрічі Трампа й Зеленського

Що насправді стоїть за заявами Трампа про мир? Аналітики вказують на три конкретні відмови Україні: в ракетах, у співпраці по дронах та в нових санкціях проти Кремля.

Дар'я Щербак
Білий дім

Білий дім / © Associated Press

Довгоочікувана зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні, схоже, не принесла Україні очікуваних результатів. Аналітики вже говорять про низку тривожних сигналів, які свідчать про зміну курсу Білого дому: Дональд Трамп чітко дає зрозуміти, що робить ставку на переговори з Росією, а не на посилення військової допомоги Україні.

Про це розповіла медійниця організації Razom for Ukraine Катерина Лісунова.

Головним розчаруванням стала позиція Трампа щодо надання Україні далекобійних ракет. За словами експертки, червоною лінією у його виступах проходить теза, що війну можна закінчити і без «Томагавків».

«Він неодноразово заявляв, що, можливо, не час зараз їх віддавати… „Томагавки“ потрібні і самим США», — зазначає Лісунова.

Таким чином, Україні чітко дали зрозуміти: на цю потужну зброю найближчим часом чекати не варто.

Не менш тривожним сигналом стала реакція Трампа на пропозицію співпраці у сфері безпілотників, де Україна є одним зі світових лідерів за бойовим досвідом. Президент США фактично відхилив цю ідею.

«Він сказав, що ми й так уже маємо багато дронів, і в розвитку цієї технології ми вже співпрацюємо з Ізраїлем. Тому співпраця з Україною… не така необхідна», — аналізує Лісунова.

Після розмови з Путіним Дональд Трамп також загальмував ідею посилення санкційного тиску на Росію, яку просували республіканці в Сенаті. Коли його запитали про підтримку нових санкцій, Трамп відповів, що це «не на часі».

«Він сказав: „Це Джон Тун (лідер республіканців у Сенаті — ред.) заявив до того, як я мав розмову з Путіним. Я поговорю з Джоном Туном… Я вважаю, що запровадження додаткових санкцій проти Росії зараз не на часі“», — передає слова президента експертка.

Загальний висновок аналітиків невтішний: Дональд Трамп робить однозначну ставку на переговорний процес і вірить, що зможе домовитися з Путіним. А будь-який військовий чи санкційний тиск на Росію він наразі вважає перешкодою для досягнення цієї мети.

Нагадаємо, під час зустрічі у Вашингтоні між президентами США та України виникла публічна розбіжність у поглядах. На заяву Дональда Трампа про те, що, на його думку, «Путін хоче закінчити війну», Володимир Зеленський прямо відповів: «Ми хочемо миру, Путін — ні. Нам потрібен тиск на нього».

