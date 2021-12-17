"Ані України, ані країн колишнього СРСР у НАТО": в Москві оголосили головний ультиматум для США

"Ані України, ані країн колишнього СРСР у НАТО": в Москві оголосили головний ультиматум для США

Також у РФ хочуть, щоб США зобов'язалися не розвивати двостороннє військове співробітництво з країнами, які не є членами НАТО і раніше були в складі СРСР.

У Росії вимагають від США зобов'язатися виключити подальше розширення та, зокрема, приєднання України до Альянсу.

Про це йдеться у проєкті договору між США та НАТО, який Москва запропонувала підписати, пише російський "Комерсант".

Зокрема, проєкт договору зі США складається з восьми статей, але ключове значення для Москви, як вказується, має стаття 4. У ній йдеться про те, що США повинні надати зобов'язання про відмову від приймання до Альянсу держав, які раніше "входили до СРСР", зокрема, й України.

"Сполучені Штати Америки зобов'язуються виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік", - сказано в документі.

Також у РФ хочуть, щоб США не створювали військові бази на території держав зі складу колишнього СРСР і тих, які не є членами НАТО. Крім того, за проєктом договору, Москва вимагає, щоб Штати не використовували свою інфраструктуру для ведення будь-якої військової діяльності, а також не розвивали з ними двостороннього військового співробітництва.

Вже у статті 6 чітко сказано, що країни-члени Організації Північноатлантичного договору (НАТО) мають прийняти "зобов'язання, "які унеможливлюють подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що у разі повномасштабної війни між Росією і Україною кількість жертв сягне мільйонів.

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