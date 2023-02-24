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Ні вашим, ні нашим: Орбан заявив, що Росія не може перемогти, але її не можна заганяти в глухий кут

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1956
Час на прочитання
2 хв
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Ні вашим, ні нашим: Орбан заявив, що Росія не може перемогти, але її не можна заганяти в глухий кут

Фото: Associated Press

Він закликав до мирних переговорів.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, палкий прихильник глави Кремля, у роковини масштабного вторгнення агресорки Росії до України закликав до мирних переговорів. 

Про це голова уряду Угорщини написав у своєму Twitter.

Орбан наголошує, що "нам потрібні припинення вогню та мирні переговори". З його слів, "чим швидше, тим краще".

"Росія не може перемогти, тому що весь західний світ стоїть за Україну. Водночас, Росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, тому що це може спровокувати ядерну війну", - написав Віктор Орбан.

Нагадаємо, Орбан відомий своїми скандальними заявами та навіть цинічними заявами щодо України та підтримкою Москви. Так, український президент Володимир Зеленський на саміт ЄС зробив спільне фото із лідерами країн-членів. У Мережі з'явилося відео, на якому європейські лідери гучно аплодували президенту. Всі, крім прем'єр-міністра Угорщини. Орбан стояв, опустивши руки.

Втім, опісля в Орбана заявили про приналежність до "табору миру". Держсекретар Угорщини з міжнародних зв’язків Золтан Ковач виклав фото рукостискань прем’єра країни та українського президента.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1956
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