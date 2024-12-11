«Ніби серце билося прямо під шкірою»: дружина нардепа Копитіна розповіла про життя після аварії

Страшна аварія, кома, стан, близький до смерті, але тепер він знову будує особисті та робочі плани. Нардеп Ігор Копитін фактично повернувся з «того світу» після ДТП на трасі. Все сталося наприкінці серпня. Серйозні травми та інфекція не залишали шансів вижити, але її чоловік зміг перемогти та повернутися до життя.

Дружина нардепа Катерина Копитіна розповіла про стан чоловіка, який досі перебуває в лікарні.

Вночі на трасі Одеса-Київ автомобіль, в якому їхав Ігор Копитін з водієм, врізався в бетонний блок. Все сталося поблизу Білої Церкви, саме туди терміново доправили постраждалих. Катерина згадує, що мала недобрі передчуття в ту ніч, а хвилюватися почала, коли не змогла додзвонитися до чоловіка.

«На душі було неспокійно, тому коли я побачила дзвінок з незнайомого номеру, то одразу зрозуміла, що сталася біда. Це була фельдшер лікарні з Білої Церкви, вона і повідомила, що чоловік потрапив в аварію. Він був при тямі й говорив всім, що у нього родина, троє дітей, на нього чекають і йому потрібно додому», - розповідає жінка.

Одразу після цього дзвінка вона вирушила з Києва до Білої Церкви. Коли дісталася лікарні, чоловік був при тямі, навіть спілкувався. І тоді ще важко було уявити, наскільки серйозно він постраждав насправді. Лікарі попередили – він у шоковому стані та на препаратах.

Але настрій в Ігоря був піднесений: «І перше знаєте, що він мені каже: Катєнька, подзвони, будь ласка, і скажи, що я запізнюся завтра на десяту ранку. Він поспішав на дуже важливу робочу зустріч і саме тому вирішив їхати вночі. Я йому сказала, що вже все – ніхто нікуди не їде. Бо зовнішній вигляд його був страшний, грудна клітина дуже пошкоджена - виглядало так, ніби серце билося прямо під шкірою. Він весь був поламаний, гематоми».

Там же на місці медики пояснили, що стан дуже важкий, жодних прогнозів робити навіть не бралися. На запитання, чи виживе людина, реаніматолог тоді відповісти не зміг, згадує Катерина. І каже – життя миттєво розділилося на «до» та «після». Наступні два з половиною місяці стали для їхньої родини серйозним випробуванням. Ігоря перевезли до Києва, там виявили страшний перитоніт і сепсис. Розпочалася ціла низка важких та довгих операцій. Його вирішили ввести в стан медикаментозної коми.

«І тоді мені знову повідомили, що він в критичному стані. Але Ігор так тримався за життя. А за два тижні після чергової операції мені вже сказали, щоб я не приїжджала і там взагалі думали, що не привезуть з операційної, а повезуть до моргу… Але він таки повернувся до реанімації, там біля нього постійно був дефібрилятор», - розповідає дружина політика.

Зустрічі з чоловіком в цей період Катерина порівнює з кадрами фільмів.

«Він чув мене. Я казала, це я, Катя, твоя дружина, розповідала йому про нас, про дітей, і в цей момент він стискав мою руку. Хоча виглядав так, ніби дуже міцно спить. Я йому кажу – я добре, я в порядку, а він так прижмурює очі, і сльоза котиться. Це насправді було, якщо так згадати, - лише в кіно думала таке може бути», - розповідає жінка.

В той період родину підтримували друзі, родичі, представники посольств різних країн - всі пропонували допомогу. З особливим теплом вона згадує про реакцію молодих спортсменів з Миколаєва, саме в цьому місті знаходиться робочий округ Ігоря Копитіна.

«Ви знаєте, дуже багато людей дзвонили в перші дні, але це триває і досі. Це дуже зворушливі повідомлення від дітей - вихованців спортивного товариства «Динамо». Ігор любить спорт, дружить з маленькими спортсменами. А коли сталася біда у нас, вони – досі підтримують. Під час чергового кризового стану, який був у Ігоря, юнаки, дорослі хлопці з «Динамо» збиралися разом їхати до Києва, здавати кров, багато крові йому було тоді потрібно. Я тоді їм була дуже вдячна – ми змогли обійтися без цього, але така щира готовність мене просто вразила. Вони записували відео для Ігоря, щоби підтримати».

Попри страшну ситуацію та відсутність жодних прогнозів від медиків, робота на окрузі не припинялася. Помічники народного депутата і зараз продовжують вирішувати проблеми людей.

Нещодавно він дізнався про звільнення з полону трьох наших героїв, про що йому написали дружини хлопців. Протягом півтора року депутат допомагав їм, опікувався родичами військовополонених, консультував, налагоджував комунікацію з відповідними структурами. І ось в середині вересня військові повернулися додому.

«Він дуже зрадів тоді, відповісти ще не міг, але жестами показав, що клас, супер, радий. А приводів для радості тоді у нас було геть мало. Потім, вже коли йому стало краще і віддали йому телефони, – то він побачив і фото, дівчата надіслали йому спільні фотографії, дуже щасливі», - розповідає Катерина.

Зараз Ігор Копитін продовжує лікування, він досі під наглядом медиків, але вже у звичайній палаті. Він вже розпочав включатися в робочі питання, ті, які можна владнати дистанційно. Однак повернутися до звичного робочого життя зможе не скоро. Попереду чергова операція та довга реабілітація - доведеться поборотися, говорить дружина. Нині він комунікує зі своїми помічниками, які залишаються на місці та продовжують працювати. Поки що всі сили Ігор скеровує на одужання, каже Катерина. І просить з розумінням поставитись до ситуації.

«Лікарі активно ставлять його на ноги, хоч це й важко. Але одна зі спеціалістів так сказала: «Ви знаєте, тут все буде добре, тут такий характер сталевий, він готовий боротися за це життя», - додала Катерина Копитіна.