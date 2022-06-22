Нібито вимагав не надавати країні статусу кандидата в ЄС: Арахамія звинуватив прем'єра Грузії у поширенні фейків

Нібито вимагав не надавати країні статусу кандидата в ЄС: Арахамія звинуватив прем'єра Грузії у поширенні фейків

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що український парламентар Давид Арахамія завадив Тбілісі отримати статус кандидата на членство в ЄС. Своєю чергою, Арахімія звинуватив його у поширенні фейків.

Гарібашвілі заявив, що народний депутат України і член делегації на переговорах із Росією Давід Арахамія сприяв тому, щоб Грузія не отримала статусу кандидата в ЄС.

Про це Гарібашвілі сказав представляючи звіт про роботу уряду, пише NetGazeti.

"Одним із головних ініціаторів, який від Європи та США – я знаю це від наших європейських та американських колег – наполегливо вимагав, щоб Грузія не отримала статусу кандидата, разом із вами, мої любі опоненти, був представник української влади пан Арахамія", – заявив він.

Він додав, що нібито Європа отримала "ультиматум": якщо Грузія отримає статус кандидата, то Україна буде "дуже розчарована".

У відповідь Арахамія звинуватив прем'єр-міністра Грузії в поширенні фейків.

Про це він сказав у зверненні в Telegram-каналі.

"Зовсім недавно на засіданні ПАРЄ він (Гарібашвілі - ред.) заявив про те, що нібито Арахамія їздив до Європи та США і відмовляв брати Грузію в кандидати на членство в Євросоюзі. По-перше, в Європі Арахамія не був. По-друге, в США Арахамія конкретно займався тим, що обґрунтовував концепцію про те, що пан Іванішвілі (експрем'єр Грузії Бідзіна Іванішвілі - ред.) є олігархом проросійського плану, який має маріонетковий уряд і по суті підставляє звичайний грузинський народ, який хоче в Європу", – сказав Арахамія.

Він додав, що влада України "допомагатиме максимально Грузії стати членом Європейського Союзу".

"І не звертайте, будь ласка, уваги на відверті вкидання і фейки грузинського уряду, зокрема, прем'єр-міністра, який поширює недостовірну інформацію просто на замовлення одного олігарха", - сказав глава фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, що Грузія збирається вступити до НАТО, але перед цим хоче вирішити всі територіальні проблеми з Росією.