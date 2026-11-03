Нічна активність на кордоні з Росією: Туск розповів про підозрілих «людей з ліхтариками»

Дональд Туск. / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про «підозрілу активність» на кордоні з Росією вночі проти 3 листопада.

Про це він заявив на початку засідання Ради міністрів, повідомляє RMF FM.

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З його слів, спроба провокації сталася на кордоні Польщі з російською Кенігсбергською (Калінінградською) областю.

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«Невдовзі після опівночі я отримав повідомлення від прикордонної служби про те, що на польсько-російському кордоні на півночі помітили підозрілий рух. Люди з ліхтарями. Ми дуже швидко мобілізували там відповідні сили та засоби, і нам вдалося запобігти провокації», — заявив прем’єр

Зазначається, що інцидент стався поблизу міста Сємпополь у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Водночас порушення польського кордону не було. Помічені особи відійшли вглиб Кенігсберзької області.

«Не можна сказати, що сьогодні вночі ми уникнули якихось трагічних подій, але ми маємо бути дуже пильними. Напруженість і ескалація з боку Росії можуть тривати, тому ми й надалі повинні зберігати пильність і бути готовими запобігати можливим провокаціям», — заявив Туск.

З його слів, Польща отримала попередження від власних і союзних спецслужб про можливі диверсії і серйозні провокації на кордоні з Росією в перші дні листопада. Не виключають навіть збройних вторгнень на польську територію.

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Після отримання конкретніших даних про можливі інциденти Варшава вирішила посилити безпеку на кордоні. Туди направили значні сили поліції та антитерористичних підрозділів, а також посилили прикордонну охорону, повідомив Туск.

Польша посилює кордон — що відомо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Польща посилює охорону кордону з Росією через попередження розвідки про можливі диверсії та активізацію російських підривних операцій у Європі. Серед потенційних загроз розглядають навіть спроби збройного прориву через державний кордон.

За даними аналітиків, 1 листопада польські Сили територіальної оборони оголосили про створення спеціального прикордонного компонента. Він стежитиме за безпековою ситуацією вздовж кордону з російською Калінінградською областю. Посилення охорони кордону відбувається на тлі повідомлень про активізацію російських диверсійних операцій у країнах Європи.

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