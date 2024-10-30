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Нічна атака на Київ, Україна та Росія ведуть переговори: головні новини ночі 30 жовтня 2024 року

Нічна атака на Київ, Україна та Росія ведуть переговори: головні новини ночі 30 жовтня 2024 року

Наслідки атаки на Київ / Фото: ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА Читати далі –>
  • Пожежі у будинку та 9 постраждалих: у ДСНС розповіли деталі атаки на Київ Читати далі –>
  • Президент США прокоментував ситуацію з виборами у Грузії Читати далі –>
  • Україна та Росія ведуть переговори щодо припинення ударів по енергетиці - Financial Times Читати далі –>
  • Росія наступає повільно, але збільшила темпи просування - ISW Читати далі –>

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