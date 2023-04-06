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Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі: в тимчасово окупованому місті пролунало відразу кілька сильних вибухів

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі: в тимчасово окупованому місті пролунало відразу кілька сильних вибухів

Фото: ТСН.ua

У Мелітополі сталася «бавовна».

Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі: щойно у місті зафіксували одразу декілька потужних вибухів.

Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?», - йдеться у повідомленні.

«Мелітополь, спиш? «Швидкі» помчали в район аеродрому. Напевно не влучили», - іронізують моніторингові канали.

Нагадаємо, що раніше у Курській області РФ сталася "бавовна": очевидці бачили спалах у небі. 

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Дата публікації
Перегляди
296
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