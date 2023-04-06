Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі: в тимчасово окупованому місті пролунало відразу кілька сильних вибухів

У Мелітополі сталася «бавовна».
Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі: щойно у місті зафіксували одразу декілька потужних вибухів.
Про це у повідомленні у соціальних мережах повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?», - йдеться у повідомленні.
«Мелітополь, спиш? «Швидкі» помчали в район аеродрому. Напевно не влучили», - іронізують моніторингові канали.
Нагадаємо, що раніше у Курській області РФ сталася "бавовна": очевидці бачили спалах у небі.
Читайте також: