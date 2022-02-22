Нічне звернення Зеленського: головне з промови президента України на тлі російської загрози

Нічне звернення Зеленського: головне з промови президента України на тлі російської загрози

Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців - через російську загрозу та визнання Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Головне зі звернення президента України Володимира Зеленського 22 лютого:

Наші кордони надійно захищені. Створено систему територіальної оборони. Наші партнери нас підтримують.

За мною — Україна у її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими попри все, попри будь-які дії та заяви Російської Федерації.

Україна кваліфікує останні дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у межах Норманді. Це все підриває мирні зусилля та переговорні формати.

Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати.

Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі.

Ми віддані мирному і дипломатичному шляху. І будемо іти ним - і тільки ним.

МЗС направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з ініціативою проведення консультацій.

Ініціював скликання Ради безпеки ООН, проведення спецзасідання ОБСЄ.

Наполягаємо на проведенні повноцінної роботи СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації.

Ініційовано екстрене скликання "нормандської четвірки".

Від наших партнерів ми чекаємо чітких та дієвих кроків підтримки.

Відповідно до статі 51 Статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами - правда!

Ми давно і до всього готові, але причин для вашої безсонної ночі немає.

Обговорив безпекову ситуації в Україні та навколо неї з президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, а також мав розмову з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем. Окрім цього, Зеленський планує говорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

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