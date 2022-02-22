Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Нічне звернення Зеленського: головне з промови президента України на тлі російської загрози

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Нічне звернення Зеленського: головне з промови президента України на тлі російської загрози

Associated Press

Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".

Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців - через російську загрозу та визнання Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Головне зі звернення президента України Володимира Зеленського 22 лютого:

  • Наші кордони надійно захищені. Створено систему територіальної оборони. Наші партнери нас підтримують.
  • За мною — Україна у її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими попри все, попри будь-які дії та заяви Російської Федерації.
  • Україна кваліфікує останні дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
  • Визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у межах Норманді. Це все підриває мирні зусилля та переговорні формати.
  • Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати. 
  • Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі.
  • Ми віддані мирному і дипломатичному шляху. І будемо іти ним - і тільки ним.
  • МЗС направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з ініціативою проведення консультацій.
  • Ініціював скликання Ради безпеки ООН, проведення спецзасідання ОБСЄ.
  • Наполягаємо на проведенні повноцінної роботи СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації.
  • Ініційовано екстрене скликання "нормандської четвірки". 
  • Від наших партнерів ми чекаємо чітких та дієвих кроків підтримки.
  • Відповідно до статі 51 Статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами - правда!
  • Ми давно і до всього готові, але причин для вашої безсонної ночі немає.
  • Обговорив безпекову ситуації в Україні та навколо неї з президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, а також мав розмову з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем. Окрім цього, Зеленський планує говорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. 

Нагадаємо:

Наступна публікація