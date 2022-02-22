Нічне звернення Зеленського: головне з промови президента України на тлі російської загрози

Україна офіційно не визнає "незалежність" "ЛДНР".
Пізно вночі 22 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців - через російську загрозу та визнання Путіним "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".
Головне зі звернення президента України Володимира Зеленського 22 лютого:
- Наші кордони надійно захищені. Створено систему територіальної оборони. Наші партнери нас підтримують.
- За мною — Україна у її міжнародно визнаних кордонах. І вони залишаться такими попри все, попри будь-які дії та заяви Російської Федерації.
- Україна кваліфікує останні дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.
- Визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у межах Норманді. Це все підриває мирні зусилля та переговорні формати.
- Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати.
- Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі.
- Ми віддані мирному і дипломатичному шляху. І будемо іти ним - і тільки ним.
- МЗС направило державам-членам Ради безпеки ООН запит на основі Будапештського меморандуму з ініціативою проведення консультацій.
- Ініціював скликання Ради безпеки ООН, проведення спецзасідання ОБСЄ.
- Наполягаємо на проведенні повноцінної роботи СММ ОБСЄ для запобігання провокаціям та подальшій ескалації.
- Ініційовано екстрене скликання "нормандської четвірки".
- Від наших партнерів ми чекаємо чітких та дієвих кроків підтримки.
- Відповідно до статі 51 Статуту ООН, Україна залишає за собою право на індивідуальну і колективну самооборону. Ми добре розрізняємо провокації та наступ військ агресора. За нами - правда!
- Ми давно і до всього готові, але причин для вашої безсонної ночі немає.
- Обговорив безпекову ситуації в Україні та навколо неї з президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, а також мав розмову з очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем. Окрім цього, Зеленський планує говорити з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Нагадаємо:
- 15 лютого депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР". Тобто українських територій.
- 21 лютого відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.
- 21 лютого Путін підписав відповідні укази про визнання незалежності "ДНР" та "ЛНР".
- ЄС, а також європейські країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР".
- США заявили про запровадження санкцій.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не визнає "незалежність" "ЛДНР".
- Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР".