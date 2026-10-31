Нічний візит до трибуналу закінчився сутичкою: президент Польщі опинився в епіцентрі скандалу

Кароль Навроцький. / © Getty Images

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Події навколо Конституційного трибуналу Польщі загострюються. У ніч проти 31 жовтня президент країни Кароль Навроцький прибув до установи, однак його візит супроводжувався конфліктом: просто біля входу до будівлі між главою держави та суддями трибуналу сталася штовханина.

Що відомо про сутички, повідомляють польські видання RMF24 і Polsat News.

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Події навколо конституційного суду розгорнулися увечері 30 жовтня. Навроцький перервав свою поїздку до Сенегалу і повернувся до Варшави, заявивши, що «у такий момент президент має бути в Польщі».

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Після опівночі він з’явився біля будівлі Конституційного трибуналу в супроводі першого голови Верховного суду Збігнєва Капінського. За даними репортерів, колона автомобілів зупинилися приблизно за 50 метрів від входу. Кароль Навроцький вийшов із авто й решту шляху подолав пішки.

За кілька хвилин президент увійшов до будівлі Конституційного трибуналу. Втім, біля входу між президентом і суддями, зокрема Крістіаном Маркевичем та Анною Корвін-Пьотровською, виникла сутичка. Втім, сторони по-різному описують інцидент.

Що відомо про штовханину

Речник президента Рафал Леськевич заявив, що люди, які перегородили вхід, намагалися не пропустити главу держави та порушили його недоторканність. Очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Марцін Пшидач стверджує, що судді намагалися штовхати й хапати президента.

Натомість суддя Конституційного трибуналу Мацея Берек звинуватив Навроцького у фізичному нападі на суддів. За його словами, президент відмовився від пропозиції зустрітися в безпечних умовах і «обрав шлях фізичного протистояння».

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Берек опублікував у соцмережі X відео, на якому Навроцький просить жінку, що перегородила йому дорогу, відійти. На інших записах видно, як президент намагається пройти крізь групу людей у дверях.

Міністр юстиції та генпрокурор Польщі Вальдемар Журек назвав поведінку Кароля Навроцького «скандальною». Він завив: має сподівання, що прокуратура відреагує на дії глави держави. На думку міністра, поведінка президента була «використанням ситуації для розпалювання емоцій на вулицях».

«Мене дуже стурбувала поведінка президента. Сподіваюся, що прокуратура вживе відповідних заходів, бо неприпустимо, щоб особа, яку захищає президентський імунітет, поводилася таким чином — вривалася, нападала на суддів», — сказав він.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький назвав події порушенням конституційного ладу та силовим захопленням державного органу. Він наголосив, що не вважає дії навколо Трибуналу законними, розцінив їх як «узурпацію влади» та закликав негайно «відновити правовий порядок».

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