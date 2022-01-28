"Нічого не прибрано з обговорення": у Єврокомісії не виключають відключення РФ від SWIFT та зупинку "Північного потоку-2"

Росія залежить від торгівлі з Європейським союзом, а ЄС має значний економічний важіль.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз обговорює санкції, включаючи виключення Росії із системи SWIFT та зупинку "Північного потоку-2", якщо РФ вторгнеться в Україну.
Про це повідомляє CNN.
"Коли йдеться про санкції, включаючи вбивство трубопроводу "Північний потік-2", що обговорюється, і виключення Росії зі SWIFT, мережі з високим рівнем безпеки, яка об'єднує тисячі фінансових установ по всьому світу, — якщо Москва вдереться до України, зі столу нічого не прибрано (нічого не знято з обговорення – ред)", — сказала вона.
"Я хочу бути гранично ясною — нічого не прибрано з обговорення", — додала фон дер Ляйєн.
Президент ЄК зауважила, що "комісія відповідає за розробку, формування та розробку санкцій", вказавши на те, що "Росія залежить від торгівлі з Європейським союзом, а ЄС має значний економічний важіль". За словами фон дер Ляйєн, між РФ та ЄС здійснюється близько 40% торгівлі, а також Євросоюз є найбільшим іноземним інвестором у Росії – 75% прямих іноземних інвестицій надходить із нього.
Нагадаємо, 13 січня у сенаті США відхилили законопроєкт про запровадження нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".
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