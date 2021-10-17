"Нічого нового": Зеленський вперше прокоментував розслідування про офшори "Кварталу 95"

Президент знову згадав свого попередника Петра Порошенка та заперечив, що відмивав гроші.

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував розслідування українських журналістів за матеріалами Pandora Papers щодо офшорів компанії "Квартал 95".

Про це інформують Факти ICTV.

"Чесно кажучи, сюжет не дуже. Я кажу вам як професіонал. Чому? Тому що, по-перше, нічого нового. Це було для мене як дежавю. У 2019-му те саме кіно я бачив на каналах олігарха (п’ятого президента України — Ред.) Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене нічого немає, "бруду" ніякого немає. Все це стара історія. Я все це чув, все бачив, всі ці деталі", — сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що не побачив у матеріалі "нічого нового" для себе. На думку президента, це свідчить про те, що від 2019 року на нього "товариш Петро так і нічого не знайшов".

Зеленський не заперечив, що його компанія у 2012 році використовувала офшори. Це було пов’язано з правлінням Віктора Януковича. За словами президента, тоді всі компанії "структуризували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний зі ЗМІ".

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"Всі канали мали компанії за кордоном, абсолютно всі. Тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала. У "Кварталу 95" була сатира, всі тиснули, всі хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижня. Тому для таких речей зробили "структурування бізнесу" студії "Квартал 95", — пояснив глава держави.

Президент запевнив, що ні він, ні жоден інший учасник "Кварталу 95" не займався відмивання коштів.

"Я особисто побудував без бюджетів, без держави бізнес в Україні з нуля. Відмиванням у 2012 році, і від 2001-го, і у 2019-му не займався ні я, ні інші члени студії "Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що проєкт розслідування Pandora Papers відкрив інформацію про таємні офшорні справи 35 світових лідерів - це нинішні і колишні президенти, глави урядів і міністри. Серед імен, які засвітилися в документах — понад десять українців.

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