"Нічого під сукном немає": Пєсков запевнив, що про політичну інтеграцію Росії і Білорусі не йдеться

"Нічого під сукном немає": Пєсков запевнив, що про політичну інтеграцію Росії і Білорусі не йдеться

За його словами, очікування того, що хтось дістане якогось кролика за вуха з капелюха, абсолютно безпідставні.

Політична інтеграція Росії та Білорусі теоретично можлива, але зараз про неї не йдеться. Це зовсім інший рівень інтеграції, до якого країни наразі не готові.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Наразі щодо політичної інтеграції не йдеться. Вона теоретично можлива, якщо це буде відповідати інтересам двох країн", - зазначив він.

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"Зараз ми зацікавлені в тому, і обидві країни будуть у вигоді, якщо ми реалізуємо 28 програм. Поки більше нічого не потрібно", - сказав Пєсков.

За його словами, очікування того, що хтось дістане якогось кролика за вуха з капелюха, абсолютно безпідставні.

Пєсков зазначив, що політичну інтеграцію зараз ніхто не готує, тому що це зовсім інший рівень інтеграції, до якого країни наразі не готові.

"Тому нічого під сукном немає", – запевнив представник Кремля.

Нагадаємо:

Олександр Лукашенко 9 вересня зустрівся із президентом РФ Володимиром Путіним. Цьогоріч вже уп'яте. Перемовини у Кремлі тривали понад три години без участі міністрів.

із президентом РФ Володимиром Путіним. Цьогоріч вже уп'яте. Перемовини у Кремлі тривали понад три години без участі міністрів. За результатами зустрічі політики погодили 28 програм для двох країн - тобто так звану "дорожню карту з розвитку та поглиблення інтеграції". Передовсім, в економічній сфері. Йшлося про створення єдиного фінансового ринку. А ще домовилися щодо постачання природного газу та формування єдиного оборонного простору.

- тобто так звану "дорожню карту з розвитку та поглиблення інтеграції". Передовсім, в економічній сфері. Йшлося про створення єдиного фінансового ринку. А ще домовилися щодо постачання природного газу та формування єдиного оборонного простору. Попри укладені домовленості, Лукашенко продовжує заперечувати повне поглинання Білорусі Росією, але заявив, що зроблять це миттєво, щойно відчують запити людей.

І саме у день зустрічі Лукашенка та Путіна у Калінінградській області стартували спільні білорусько-російські навчання "Захід-2021". Країни НАТО вже висловлювали стурбованість щодо початку відпрацювання маневрів такого масштабу.

Зустріч Лукашенка і Путіна: як політики домовлялися про повну інтеграцію

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