"Нічого про Україну без України": Київ сам має вирішувати, коли говорити з Москвою про мир - Білий дім

Сполучені Штати Америки переконані, що влада у Києві та український народ самі мають вирішувати, коли настане момент говорити з Москвою про мир.

Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, - пише Укрінформ.

«Звісно, Сполучені Штати вітають будь-які зусилля, які могли б призвести до припинення насильства в Україні», - зауважив Кірбі про останні ініціативи, які висловили різні країни щодо посилення дипломатії, щоб досягнути домовленостей про мир в Україні.

Кірбі наголосив, що це має відповідати цілям державного керівництва України та бути прийнятним для українського народу.

«Нічого про Україну без України»,- нагадав представник Білого дому.

Кірбі нагадав, що президент США Джо Байден неодноразово наголошував: війна може закінчитися вже сьогодні, і єдина особа, яка може зробити це – російський диктатор Володимир Путін, який розв’язав масштабну агресію проти України.

Водночас Кремль продовжує запускає крилаті ракети по критичній цивільній інфраструктурі в Україні та намагається заморозити українців.

«І оскільки він (Путін – ред.) не демонструє бажання цього робити, очевидно, ми повинні забезпечити, що ми можемо, аби допомогти українцям досягти успіху на полі бою», - резюмував Кірбі.

Кремль періодично пропонує Києву переговори, проте наша держава, за їхніми умовами, повинна відмовитися від Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та АР Крим.

президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі не зацікавлений у зустрічі з Володимиром Путіним. Він зауважив, що хоча Москва говорить про начебто можливість переговорів з Києвом, у Кремлі відверто брешуть, оскільки окупанти РФ продовжують атакувати Україну ракетами.

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