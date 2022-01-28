"Нічого про Україну без України": про що розмовляли Зеленський та Байден

"Нічого про Україну без України": про що розмовляли Зеленський та Байден

Американський президент підкреслив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив готовність Сполучених Штатів Америки разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відповісти у разі подальшого вторгнення Росії в Україну.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Він також підкреслив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України.

Президент Байден зазначив, що за останній рік Сполучені Штати надали Україні понад пів мільярда доларів на розвиток та гуманітарну допомогу, а також вивчають додаткову макроекономічну підтримку, щоб допомогти економіці України в умовах тиску, спричиненого нарощуванням збройних сил Росії.

Президент Байден дав зрозуміти, що, попри від’їзд американських членів родин співробітників посольства, посольство США в Києві залишається відкритим і повністю функціонує.

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Лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, підкресливши принцип "нічого про Україну без України". Президент Байден висловив підтримку Сполученими Штатами зусиль щодо врегулювання конфлікту в "нормандському форматі", висловивши сподівання, що повторна прихильність сторін 26 січня умовам припинення вогню в липні 2020 року сприятиме зниженню напруженості та просуванню імплементації Мінських домовленостей.

Нагадаємо, що 2 січня президент США Джо Байден провів розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Тоді під час перемовин очільник США Байден чітко дав зрозуміти, що в разі вторгення до України Росія отримає "рішучу відповідь" від США та їхніх союзників і партнерів.

Вчора, 26 січня, США направили Росії письмову відповідь щодо "гарантій безпеки".

Держсекретар США Ентоні Блінкен запевнив, що "гарантії безпеки" складені у координації з Києвом.

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