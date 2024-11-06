Нічого втрачати?: чи може Байден наприкінці каденції надати Україні далекобійну зброю

За словами Портникова, думати, що президент Байден раніше чогось не дозволяв, а зараз це зробить – досить наївне бачення про політику.

Чинний глава Білого дому США Джо Байден залишатиметься при владі до 20 січня 2025 року, коли відбудеться інавгурація обраного президента Дональда Трампа.

Чи може Байден, який завершує свою політичну кар'єру, надати Україні далекобійну зброю і дозвіл бити нею по території РФ, на що не наважувався раніше, пояснив український журналіст Віталій Портников в ефірі "Радіо Свобода".

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"Я не думаю, що коли Адміністрація (Байдена – Ред.) зайнята передаванням справ (команді обраного президента – Ред.), вона ухвалює якісь критичні рішення, які не ухвалювала до цього. При чому, не узгоджуючи це з людьми, яким вона передає справи. По ідеї, якісь критичні речі мають узгоджуватися. Бо якщо ти ухвалюєш рішення на роки і йдеш, за це буде відповідати твій наступник", – каже Портников.

Журналіст зауважив, що найбільшою спадщиною президентства Байдена є те, що станом на зараз США вперше за багато років прямо не втягнуті в жоден військовий конфлікт.

"Коли мова йде про американську зброю, завжди існує червона лінія в уявленнях американських політиків. Яка може призвести до прямого зіткнення з РФ. Путін з цим справно грає. Думати, що президент Байден раніше чогось не дозволяв, а зараз це зробить – досить наївне бачення про політику", – говорить він.

Раніше Джо Байден пояснив, чому його країна не дозволяє використання далекобійної зброї для ударів вглиб РФ. Він вважає, що удари, до прикладу, по Москві не матимуть сенсу.

Нагадаємо, що Дональд Трамп, швидше за все, стане 47-м президентом США. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, він отримав 279 голосів виборців, з 270 необхідних для перемоги в Білому домі вдруге.

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