"Нічого за спиною України не буде вирішуватися", - Зеленський про можливі домовленості Путіна з Байденом

Байден запевнив Зеленського, що не домовлятиметься з Путіним про Україну без відома України.
Західні партнери запевняють офіційний Київ, що жодних домовленостей щодо долі України без самої України не буде.
Про це 28 січня президент України Володимир Зеленський сказав під час брифінгу для іноземних ЗМІ.
"Я не хотів би, щоб Україна була результатом домовленостей президента Байдена і президента Путіна. І президент Байден запевнив мене неодноразово - і вчора також, - що нічого за спиною України не буде вирішуватися про долю, про сучасне і майбутнє нашої держави. Це дуже поважна позиція. І я вірю, що так воно і є", - сказав глава держави.
Нагадаємо, 27 січня Байден під час телефонної розмови із Зеленським підтвердив готовність США разом зі своїми союзниками та партнерами рішуче відповісти у разі подальшого вторгнення Росії до України. Лідери обговорили скоординовані дипломатичні зусилля щодо європейської безпеки, підкресливши принцип "нічого про Україну без України".
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