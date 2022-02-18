Нідерланди дадуть Україні зброю: що саме отримають військові

Проте нідерландські військові не поїдуть в Україну для бойових чи інших дій.

Кабінет міністрів Нідерландів 18 лютого дав згоду на прохання України про військову підтримку та надасть державі снайперські гвинтівки, бойові шоломи і радари.

Про це повідомляє NL Times.

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Нідерланди передадуть Україні 3 тис. бойових шоломів і 2 тис. жилетів для особистого захисту, 30 металошукачів для виявлення мін, саморобних вибухових пристроїв і зброї, захованих під землею, а також – роботів з дроном для виявлення морських мін.

Україна також отримає п'ять радарів розташування зброї і два радари спостереження на полі бою для виявлення розташування ворожої артилерії, а також – 100 снайперських гвинтівок та 30 тис. одиниць боєприпасів.

Якщо українські військові потребують інструктажу чи навчання з використання голландської техніки, Міністерство оборони країни забезпечить це за межами українських кордонів. Водночас в уряді наголосили, що нідерландські військові не поїдуть в Україну для бойових чи інших дій.

"Серцевину зусиль уряду продовжують спрямовувати на деескалацію ситуації за допомогою діалогу та дипломатії. Тому що запобігання війні залишається найвищим пріоритетом. Водночас Україна має бути в змозі захиститися від можливого збройного нападу Росії на її території", ­­– сказав міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра, пояснивши водночас, що саме тому уряд вирішив постачати ці військові товари в Україну.

"Нідерланди підтримують Україну на багатьох фронтах і тому, як і низка інших партнерів, готові підтримувати постачання військових товарів. Ми робимо це із солідарності та як частина більш широкого пакету разом із союзниками по ЄС та НАТО", – сказала міністерка оборони Кайса Оллонгрен.

Нагадаємо, за даними США на 18 лютого, Росія зосередила до 190 тисяч своїх військових на кордонах з Україною.

Днем раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російські війська готуються розпочати атаку на Україну найближчими днями, і сили РФ на суші та морі готові до цього нападу.

Міноборони Британії оприлюднило карту потенційного вторгнення росіян в Україну

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