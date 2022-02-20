Нідерланди переводять своїх дипломатів з Києва до Львова

Нідерланди переводять своїх дипломатів з Києва до Львова

МЗС Нідерландів вирішило тимчасово перенести посольство в Україні з Києва до Львова

Посольство Нідерландів в Україні тимчасово переїжджає з Києва до Львова у зв’язку з загрозою ймовірного вторгнення Росії.

Про це повідомляється на сторінці МЗС Нідерландів у Twitter.

"З міркувань безпеки сьогодні ухвалили рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства в Києві до Львова", — йдеться в повідомленні.

Як пише NOS, частина співробітників дипустанови переїхали до Львова ще тиждень тому. Скільки працівників посольства досі залишаються у Києві, МЗС Нідерландів не уточнює.

Інші західні країни, зокрема Велика Британія та США, раніше перевезли своїх дипломатів з Києва до Львова. Вчора в НАТО також оголосили, що всі співробітники покинуть Київ і продовжать роботу у Львові та Брюсселі.

Раніше Франція та Польща закликали своїх громадян покинути Україну.

Також повідомлялося, де поселилися дипломати США у Львові і коли планують повернутися назад до Києва.

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