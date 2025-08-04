Нідерланди нададуть пакет допомоги Україні: Зеленський розкрив подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про значне посилення протиповітряної оборони країни. За його словами, Нідерланди нададуть Україні пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро на закупівлю американської зброї, зокрема, ракет для систем Patriot.

Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

«Пакет у 500 мільйонів євро — це американська зброя, зокрема ракети для „петріотів“. Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей!», — зазначив Зеленський.

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Це рішення є одним із практичних результатів нещодавнього саміту НАТО в Гаазі.

Нагадаємо, Після жорстокої атаки Росії на Київ, унаслідок якої загинула 31 людина, зокрема п’ятеро дітей, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.