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Нідерланди нададуть пакет допомоги Україні: Зеленський розкрив подробиці
Нідерланди надають Україні пакет допомоги на суму 500 мільйонів євро.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про значне посилення протиповітряної оборони країни. За його словами, Нідерланди нададуть Україні пакет допомоги у розмірі 500 мільйонів євро на закупівлю американської зброї, зокрема, ракет для систем Patriot.
Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.
«Пакет у 500 мільйонів євро — це американська зброя, зокрема ракети для „петріотів“. Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей!», — зазначив Зеленський.
Це рішення є одним із практичних результатів нещодавнього саміту НАТО в Гаазі.
Нагадаємо, Після жорстокої атаки Росії на Київ, унаслідок якої загинула 31 людина, зокрема п’ятеро дітей, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.