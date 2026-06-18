Нідерланди виділили Україні 500 млн євро на ППО та дрони — Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив про новий масштабний пакет оборонної підтримки від Нідерландів на загальну суму 500 мільйонів євро.

За словами глави держави, половину суми — 250 мільйонів євро — буде спрямовано на ініціативу PURL, яка допомагає Україні захищати повітряний простір та рятувати життя цивільних під час російських атак.

Ще 250 мільйонів євро Нідерланди виділяють на забезпечення України дронами, які відіграють критично важливу роль безпосередньо на полі бою.

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Зеленський наголосив, що ця допомога надходить у вкрай важливий момент — після серії масованих російських ударів по українських містах та цивільній інфраструктурі.

«Після жорстоких російських ударів по Україні, наших містах і наших людях ця підтримка дуже вчасна, і вона нам допоможе», — зазначив президент.

Український лідер також подякував уряду Нідерландів за послідовну оборонну підтримку України в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про домовленості з НАТО щодо ППО: що хоче отримати Україна

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