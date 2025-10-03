Нідерланди виступили проти прискореного вступу України до ЄС

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф / © AP

Реклама

Нідерланди не підтримують прискорення процесу вступу України до ЄС і наполягають на збереженні принципу одностайності в ухваленні рішень.

Будь-які зміни правил, на думку країни, потребують згоди всіх держав-членів. Про це повідомляє DW.

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф після зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені заявив, що його країна не підтримає ініціативу глави Європейської ради Антоніу Кошти, який пропонував пришвидшити переговори про вступ України шляхом відмови від принципу одноголосності на користь кваліфікованої більшості.

Реклама

«Майбутнє Молдови та України — в ЄС, але змінювати правила — це не той шлях, яким слід іти», — наголосив Схооф.

За словами прем’єра, Нідерланди категорично проти відмови від права вето, навіть якщо це дозволило б Києву отримати пріоритет.

Він підкреслив, що країна продовжує керуватися Копенгагенськими критеріями, які передбачають одностайне ухвалення рішень.

Схооф зазначив, що будь-які зміни повинні отримати підтримку всіх держав-членів. При цьому він визнав, що цінує ініціативу Кошти, однак вважає, що реальний шлях просування вперед — це посилення тиску на Угорщину, яка блокує переговори.

Реклама

«В очах Зеленського кожна затримка означає, що Європейський Союз трохи віддаляється», — зауважив прем’єр. Він додав, що вже пояснив українському лідеру свою позицію і планує зробити це ще кілька разів у майбутньому.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Європейського Союзу не дійшли згоди щодо плану Єврокомісії надати Україні до 140 мільярдів євро у вигляді кредиту, забезпеченого доходами від заморожених російських активів.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України до Євросоюзу, адже в такому разі країни-члени об’єднання повинні будуть виплачувати Києву гроші за різними програмами.