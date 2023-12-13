Ніхто, крім Путіна, не хоче тривалої війни: ми мріємо про Різдво в мирний час - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку у США.

Про це йшлося під час спільної пресконференції з американським президентом Джо Байденом.

"Все, про що ми сьогодні говорили, допоможе нам у 2024 році. Сьогоднішні зустрічі в Білому домі та Конгресі – з обома партіями та обома палатами, зі спікером – були дуже продуктивними. Я дякую вам за двопартійну підтримку", - зауважив український лідер.

"Напередодні Різдва найбільше бажання всіх українських родин, розділених війною, всіх синів і дочок на фронті, найбільше бажання України – це наближення переможного завершення цієї війни. Ніхто, крім Путіна, не хоче тривалої війни. Ми мріємо про Різдво в мирний час. Ми працюємо над тим, щоб перетворити наші успіхи на полі бою на мир. І ми прямуємо до цього – разом із вами і, звичайно, завдяки вашій підтримці. Дякую, пане президенте Байден! Дякую, Америко! Слава Україні!", - резюмував він.

Нагадаємо, що раніше Байден заявив, що Росія провалилася в спробах стерти Україну з лиця землі.

Також пізніше президент України Зеленський сказав, що Україна не готова віддати території і людей — це божевілля, зрада Бога і громадян, які живуть в окупації. Україна боротиметься далі.

Зауважимо, що раніше Байден заявив, що "після війни Україна буде гордою і сильною, якщо ми не відвернемося від неї".

Додамо, що 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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