Ніхто не експлуатуватиме США: Білий дім про провальну зустріч Зеленського і Трампа

В Білому домі також заявили, що Київ має бути готовий "поступитися частиною територій в обмін на мир".

Президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс завжди відстоюватимуть інтереси американського народу та тих, хто поважає США. Уряд Сполучених Штатів не дозволить, щоб хтось використовував американців у своїх інтересах.

Про це йдеться у заяві, опублікованій Білим домом після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

В Білому домі також заявили з посиланнями на публікації в різних західних ЗМІ, що Україна програє війну без підтримки США, тому Київ має бути готовий "поступитися частиною територій в обмін на мир".

Серед "переконливих аргументів" адміністрація Трампа зазначила, що в Україні скоро буде нікому воювати, а київський уряд "обманює себе", відмовляючись визнавати те, що програє війну Росії.

Водночас наголошується, що саме президент Трамп першим дав Україні зброю.

"Я дав вам "Джавеліни", щоб знищити всі ці танки. Обама дав вам лише ковдри", – цитує Білий дім слова Трампа.

Своєю чергою віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватив Зеленського в тому, що замість подяки торік у жовтні перед президентськими виборами у США він "вів кампанію на користь опозиції".

Нагадаємо, США припинили фінансування енергосистеми України. За інформацією журналістів, у рамках програми було вкладено сотні мільйонів доларів, проте зараз США припиняють фінансування цього напрямку.

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