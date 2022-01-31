"Ніхто не буде у безпеці": Маркарова заявила, що РФ не обмежиться вторгненням до України

"Ніхто не буде у безпеці": Маркарова заявила, що РФ не обмежиться вторгненням до України

Маркарова оцінила дії Кремля як "атаку на демократію".

Жодна держава не перебуватиме в безпеці, якщо Російська Федерація нападе на Україну.

Відповідну заяву пані посол України у США Оксана Маркарова озвучила в інтерв'ю CBS News.

За словами української дипломатки, президент РФ Володимир Путін здійснив напад на нашу державу "не тому, що він хоче лише Україну", а тому, що "ми обрали демократію і маємо євроатлантичні та європейські прагнення".

Маркарова оцінила дії Кремля як "атаку на демократію" і наголосила, що "ніхто не буде у безпеці, якщо на Україну нападуть".

"Ми не хочемо бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії чи Російської Федерації. Ми хочемо бути суверенними, ми суверенні та ми боремося за свою незалежність. І якщо на Україну й надалі нападатиме Росія, то, звичайно, на Україні вона не зупиниться", - підкреслила вона.

На переконання пані посла, допомога Україні принесе "користь Європі та всьому демократичному світу" і продемонструє, що "міжнародне верховенство права все ще працює".

Оксана Маркарова також підкреслила, що США є стратегічним "другом номер один" для України. "Наші відносини, особливо впродовж останнього року, були на найвищому за 30 років рівні", - резюмувала дипломатка.

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