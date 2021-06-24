"Ніхто не заважатиме нам плавати поблизу Криму": міністр оборони Британії відреагував на інцидент в Чорному морі

"Ніхто не заважатиме нам плавати поблизу Криму": міністр оборони Британії відреагував на інцидент в Чорному морі

Ніщо не може перешкоджати Королівському флоту в мирному проході, наголосив міністр.

Королівський військово-морський флот Великої Британії після інциденту російських військових із есмінцем має намір й надалі пересуватися територіальними водами України, в яких йому "не можуть заважати" плавати.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у коментарі The Times, коментуючи інцидент, який стався 23 червня у Чорному морі.

"Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому ніщо не буде перешкоджати у мирному проході", - сказав Воллес.

Видання також наводить слова прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона. За його словами, есмінець рухався "найбільш прямим і міжнародно визнаним шляхом" між Україною та Грузією. Він також нагадав, що Британія не визнає окупації Криму Росією, адже півострів, згідно з міжнародним правом, належить Україні.

Видання, посилаючись на джерело в Міноборони Британії зазначає, що постріли, про які повідомляли росіяни, відбулися "за три милі від HMS Defender. Все, що було випущено, не було спрямоване в наш корабель. Ми були в українських водах, що нам дозволено".

Нагадаємо, у середу, 23 червня, Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.

Міністерство оборони Великої Британії втім заявило, що попереджувальний вогонь по їхньому есмінцю ніхто не відкривав.

Кореспондент BBC Джонатан Біл, який опинився на борту британського есмінця HMS Defender, по якому, за твердженням Росії, було відкрито попереджувальний вогонь біля окупованого Криму, зафільмував події на камеру.

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