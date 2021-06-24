"Ніхто не заважатиме нам плавати поблизу Криму": міністр оборони Британії відреагував на інцидент в Чорному морі

Ніщо не може перешкоджати Королівському флоту в мирному проході, наголосив міністр.
Королівський військово-морський флот Великої Британії після інциденту російських військових із есмінцем має намір й надалі пересуватися територіальними водами України, в яких йому "не можуть заважати" плавати.
Про це заявив міністр оборони Бен Воллес у коментарі The Times, коментуючи інцидент, який стався 23 червня у Чорному морі.
"Королівський флот завжди буде дотримуватися міжнародного морського права і йому ніщо не буде перешкоджати у мирному проході", - сказав Воллес.
Видання також наводить слова прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона. За його словами, есмінець рухався "найбільш прямим і міжнародно визнаним шляхом" між Україною та Грузією. Він також нагадав, що Британія не визнає окупації Криму Росією, адже півострів, згідно з міжнародним правом, належить Україні.
Видання, посилаючись на джерело в Міноборони Британії зазначає, що постріли, про які повідомляли росіяни, відбулися "за три милі від HMS Defender. Все, що було випущено, не було спрямоване в наш корабель. Ми були в українських водах, що нам дозволено".
- Нагадаємо, у середу, 23 червня, Міноборони Росії заявило про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля анексованого Криму. Бомбардувальник нібито скинув бомби на його шляху.
- Міністерство оборони Великої Британії втім заявило, що попереджувальний вогонь по їхньому есмінцю ніхто не відкривав.
- Кореспондент BBC Джонатан Біл, який опинився на борту британського есмінця HMS Defender, по якому, за твердженням Росії, було відкрито попереджувальний вогонь біля окупованого Криму, зафільмував події на камеру.