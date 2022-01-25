"Ніхто не чекає з короваями і гармошками": мер Чернігова прокоментував ймовірне вторгнення Росії

Владислав Атрошенко наголосив, що тільки українська армія є стримуючим фактором для Путіна, тому потрібно її підтримувати.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко прокоментував ймовірне вторгнення російських військ на територію України.

Про це інформує "Суспільне".

На нараді в мерії він заявив, що Росію в Україні "ніхто не чекає з короваями і гармошками".

Атрошенко визнав, що російська армія дійсно має перевагу над українською і може захопити частину української території. Проте він вважає, що ЗСУ перебувають у кращій бойовій готовності, ніж 6-7 років тому.

"Якщо мати на меті захоплення території, то тут перевага на боці Росії: застосування високоточної зброї до об'єктів інфраструктури та інше. Ця технічна перевага, але як застосовувати її? Людей взяти та кудись розселити на території України?Це буде сприйняття росіян таке саме, як було сприйняття фашистів десятки років після Другої світової війни", — зауважив Атрошенко.

Він закликав прикордонний Чернігів зберігати спокій.

"Тільки українська армія є стримуючим фактором для Путіна. А перейматися не треба. Вони саме цього домагаються. "Ушки на макушке" тримаємо, але працюємо спокійно", — підсумував Атрошенко.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що приводів для паніки через загрозу РФ нема і закликав ЗМІ "збавити накал".

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