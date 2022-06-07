"Ніхто не хоче, щоб у світі був голод": секретар РНБО розповів, що треба для відновлення експорту зерна

Україна готова буде відновити експорт зерна зі своїх заблокованих Росією портів, якщо буде забезпечена безпека. На сьогодні ж Росія штучно робить перешкоди, щоб шантажувати Україну через нестачу їжі у світі.
Окрім того, Росія хоче захопити собі весь ринок зерна.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 7 червня.
"Нещодавно була заява Міністерства закордонних справ нашої країни, де було чітко визначено, що перше питання – це безпека, друге питання – це безпека, третє питання – це безпека. Якщо це питання не буде вирішено, що наша країна буде в безпеці, ніякого зерна нікому нікуди не поїде. Тому що для нас питання безпеки – номер один", – пояснив Данілов.
Водночас він запевнив, що питання щодо можливості експорту зерна перебуває на контролі влади, адже ніхто не хоче, щоб у світі був голод.
"У нас там великі міста, великий регіон. І в разі, якщо ми не будемо впевнені в тому, що буде забезпечена безпека нашої країни, звичайно, ми на це погодитися не можемо. Але це питання є на контролі, тому що це наша спільна відповідальність перед іншими країнами. Ніхто не хоче, щоб у світі був голод", – сказав секретар РНБО.
"На сьогодні Росія штучно робить ці перешкоди для того, щоб по-перше, захоплювати ринок собі, а потім шантажувати нас через нестачу їжі. Шантажувати Європу, що вона має тиснути на нашу країну, щоб ми якомога швидше на тих умовах, які задовольняють Росію, підписували ті чи інші акти", – резюмував Данілов.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про готовність України експортувати 100% зерна, яке Росія заблокувала у портах. Однак це можливо лише за допомоги країн-партнерок. З Росією жодних домовленостей бути не може.
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