"Ніхто не хоче, щоб у світі був голод": секретар РНБО розповів, що треба для відновлення експорту зерна

"Ніхто не хоче, щоб у світі був голод": секретар РНБО розповів, що треба для відновлення експорту зерна

Україна готова буде відновити експорт зерна зі своїх заблокованих Росією портів, якщо буде забезпечена безпека. На сьогодні ж Росія штучно робить перешкоди, щоб шантажувати Україну через нестачу їжі у світі.

Окрім того, Росія хоче захопити собі весь ринок зерна.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 7 червня.

"Нещодавно була заява Міністерства закордонних справ нашої країни, де було чітко визначено, що перше питання – це безпека, друге питання – це безпека, третє питання – це безпека. Якщо це питання не буде вирішено, що наша країна буде в безпеці, ніякого зерна нікому нікуди не поїде. Тому що для нас питання безпеки – номер один", – пояснив Данілов.

Також читайте Зеленський відповів, чи буде Україна експортувати зерно через Білорусь

Водночас він запевнив, що питання щодо можливості експорту зерна перебуває на контролі влади, адже ніхто не хоче, щоб у світі був голод.

"У нас там великі міста, великий регіон. І в разі, якщо ми не будемо впевнені в тому, що буде забезпечена безпека нашої країни, звичайно, ми на це погодитися не можемо. Але це питання є на контролі, тому що це наша спільна відповідальність перед іншими країнами. Ніхто не хоче, щоб у світі був голод", – сказав секретар РНБО.

"На сьогодні Росія штучно робить ці перешкоди для того, щоб по-перше, захоплювати ринок собі, а потім шантажувати нас через нестачу їжі. Шантажувати Європу, що вона має тиснути на нашу країну, щоб ми якомога швидше на тих умовах, які задовольняють Росію, підписували ті чи інші акти", – резюмував Данілов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про готовність України експортувати 100% зерна, яке Росія заблокувала у портах. Однак це можливо лише за допомоги країн-партнерок. З Росією жодних домовленостей бути не може.

Читайте також: