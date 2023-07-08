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Ніхто не має права навʼязувати нашим державам і народам будь-що в Чорноморському регіоні - Зеленський під час зустрічі з Ердоганом

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ніхто не має права навʼязувати нашим державам і народам будь-що в Чорноморському регіоні - Зеленський під час зустрічі з Ердоганом

Зеленський та Ердоган поспілкувалися з журналістами / Фото: president.gov.ua

Відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Турецької Республіки Реджепа Таїпа Ердогана з представниками ЗМІ.

«Ми з паном президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом детально обговорили ситуацію в нашому Чорноморському регіоні, в Європі загалом", - зауважив український лідер Володимир Зеленський.

"Маємо однакове бачення того, що ніхто не має права навʼязувати нашим державам і народам будь-що в Чорноморському регіоні, що не відповідає інтересам наших держав і народів. Чорне море – має бути простором безпеки та співпраці, а не війни та будь-яких криз чи так званих «заморожених конфліктів», які можуть у будь-який момент знов розпалитись та ударити по життю і людях. Вдячний Туреччині за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України", - підкреслив український президент. 

"Звичайно, торкнулися сьогодні ключових питань нашої співпраці в межах НАТО, зокрема підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі. Я в розмові порушив питання щодо запрошення України в НАТО, і я був радий почути, що президент Ердоган сказав, що Україна заслуговує стати членом НАТО", - зазначив Зеленський під час зустрічі президентів. 

Нагадаємо, що раніше Україна та Туреччина підписали меморандум про взаєморозуміння

Тим часом Ердоган планує обговорити з Путіним обмін полоненими і "зернову угоду"

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Дата публікації
Перегляди
31
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