Ніхто не має точних прогнозів, коли закінчиться війна - генсек НАТО

Війна Росії проти України все більше схожа "на війну на виснаження".

Коли закінчиться ця війна - ніхто з впевненістю сказати не може.

Про це заяви генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Rzeczpospolita.

На його думку, Путін зробив велику стратегічну помилку. "Він планував досягти поставлених цілей впродовж тижня. Зараз 13-й тиждень війни, і російські війська витіснені з Києва, Харкова та півночі країни. Однак війни непередбачувані. І ніхто не може з упевненістю сказати, коли і чим закінчиться ця війна", - сказав Столтенберг.

Він додав, що світ вже побачив мужність і професіоналізм українських воїнів, політичного керівництва і простих українців, які за допомогою західнії допомоги навчанням і зброєю протистоять російському вторгненню.

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