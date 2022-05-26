Ніхто не має точних прогнозів, коли закінчиться війна - генсек НАТО

Війна Росії проти України все більше схожа "на війну на виснаження".
Коли закінчиться ця війна - ніхто з впевненістю сказати не може.
Про це заяви генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Rzeczpospolita.
На його думку, Путін зробив велику стратегічну помилку. "Він планував досягти поставлених цілей впродовж тижня. Зараз 13-й тиждень війни, і російські війська витіснені з Києва, Харкова та півночі країни. Однак війни непередбачувані. І ніхто не може з упевненістю сказати, коли і чим закінчиться ця війна", - сказав Столтенберг.
Він додав, що світ вже побачив мужність і професіоналізм українських воїнів, політичного керівництва і простих українців, які за допомогою західнії допомоги навчанням і зброєю протистоять російському вторгненню.
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