"Ніхто не може змусити Україну здатися": в МЗС відповіли Трампу

Сибіга прямо не згадав Трампа, але судячи з усього, його пост присвячений саме останньому образливому висловлюванню американсього президента на адресу Володимира Зеленського.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запевнив, що ніхто не може змусити Україну здатися.

Про це очільник МЗС написав у соцмережі Х (Твіттер). І хоча міністр прямо не згадав Трампа, його пост з'явився одразу після скандальної публікації президента США, в якій той обізвав Володимира Зеленського "посереднім комедійним актором" і "диктатором без виборів".

Сибіга нагадав, що Україна витримала найжахливішу військову атаку в сучасній історії Європи та три роки тотальної війни.

"Український народ і його президент Володимир Зеленський відмовилися піддатися тиску Путіна. Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми будемо відстоювати своє право на існування", – пише голова МЗС.

Нагадаємо, Дональд Трамп сьогодні знову розкритикував президента України Володимира Зеленського через відмову проводити вибори і звинуватив його втому, що він “вмовив” США витратити 350 млрд доларів на допомогу Україні.

Вчора президент США Дональд Трамп уже зробив низку скандальних заяв. Зокрема, вимагав від України пояснити, куди поділися американські гроші або повернути їх.

Інші заяви Дональда Трампа:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.