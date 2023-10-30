"Ніхто не вірить у перемогу, як я": журнал Time присвятив обкладинку Зеленському

Американський журнал Time присвятив обкладинку нового номера й основну статтю президенту України Володимирові Зеленському.

"Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Самотня боротьба Володимира Зеленського", – йдеться на обкладинці журналу за листопад. Саме ці слова про віру в перемогу президент сказав в інтерв'ю Time після поїздки до США у вересні.

Обкладинка Time / Фото: Time

Автор статті Саймон Шустер розповідає, з якими труднощами зіткнувся Зеленський, аби втримати увагу міжнародної спільноти до війни в Україні, зокрема США, особливо після вибуху конфлікту в Ізраїлі.

"На початку російського вторгнення місія Зеленського полягала в тому, щоб зберегти симпатії людства. Тепер його завдання ускладнилося. У своїх закордонних поїздках і президентських телефонних дзвінках йому потрібно переконувати світових лідерів, що допомога Україні відповідає їхнім власним національним інтересам, що це, як сказав Байден, "принесе дивіденди". Досягти цього стає все важче, оскільки глобальні кризи помножуються", – йдеться у матеріалі.

Проблема корупції

Також автор статті звертає увагу на проблему корупції в Україні.

На думку Саймона Шустера, в останні місяці питання корупції погіршило відносини Зеленського з багатьма його союзниками.

"Напередодні візиту до Вашингтона Білий дім підготував для українців список антикорупційних реформ. Один із помічників, який їздив із Зеленським до США, сказав мені, що ці пропозиції стосуються найвищої ланки державної ієрархії. "Це не були пропозиції", – каже інший радник президента. "Це були умови", – пише журналіст.

Інший чиновник заявив Шустеру, що найбільше Зеленський "почувається зрадженим своїми західними союзниками".

Нагадаємо, перша леді Олена Зеленська потрапила до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією Time.

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