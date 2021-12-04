"Ніхто ні в кого нічого не забиратиме": Єрмак пояснив послам G7 та ЄС, як працюватиме закон про олігархів

"Ніхто ні в кого нічого не забиратиме": Єрмак пояснив послам G7 та ЄС, як працюватиме закон про олігархів

Андрій Єрмак також розповів дипломатам про ситуацію біля кордонів України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся з послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу в Україні і обговорив безпекову ситуацію біля кордонів України, мирний процес щодо Донбасу, закон про деолігархізацію та перебіг реформ.

Про це інформує пресслужба глави держави.

Так, Єрмак на початку розмови розповів іноземним дипломатам про перебіг процесу мирного врегулювання війни на Донбасі та повернення тимчасово окупованих Росією територій, а також про напружену ситуацію, яка зберігається навколо державних кордонів України у зв'язку з можливою ескалацією з боку РФ.

Сторони у цьому контексті обговорили порядок денний роботи ТКГ щодо Донбасу та ініціатив України на цьому майданчику.

Крім того, Єрмак розповів про внутрішньополітичні процеси в Україні, зауваживши на тому, що є зовнішні та внутрішні сили, які зацікавлені в дестабілізації ситуації. За його словами, спостерігається спротив реформам з боку старої системи.

"Хочу зауважити, що цей закон (закон про обмеження впливу олігархів. – Ред.) не спрямований проти будь-якого прізвища. Його мета – виключити можливості для олігархічного бізнесу впливати на політичні процеси, "купувати" політиків і маніпулювати медіа. При цьому ніхто ні в кого нічого не забиратиме й не порушуватиме нічиї права", – сказав Єрмак.

Сторони теж порушили питання ухвалення закону щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ, проведення конкурсу з обрання керівника САП та перебігу судової реформи, щодо якої був відзначений значний прогрес.

Керівник Офісу президента запевнив, що Володимир Зеленський зацікавлений у доведенні цих процесів до результату, якого очікує українське суспільство та іноземні партнери.

"Ми в прогресі і у великій війні щодо деолігархізації" - Володимир Зеленський

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