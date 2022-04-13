"Ніхто в Кремлі його не поважає": Подоляк прокоментував погрози Медведєва щодо Медведчука

"Ніхто в Кремлі його не поважає": Подоляк прокоментував погрози Медведєва щодо Медведчука

У світі ж до Медведєва взагалі ставляться, як до порожнього місця, зазначив радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував погрози заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва у зв'язку із затриманням нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Подоляк сказав, що РФреанімує "політичних мерців".

Про це радник голови ОП написав у Мережі 13 квітня.

Подоляк зазначив, що Медведєв був президентом і прем'єр-міністром Росії протягом 14 років, але його єдиний спосіб нагадати про себе сьогодні – сказати щось стосовно України – "щось гидке й традиційно дурне, шось схоже на сентенцію про "бідного Медведчука".

"Утім, суб'єкт Медведєв абсолютно точно не має жодного впливу в росії. Його команда була звільнена з уряду, а когось навіть заарештували. Ніхто в Кремлі його не поважає. Не дивно, що навіть російське суспільство присвятило йому спеціальний хештег – #Жалкий", – йдеться у дописі Подоляка.



"Складно посперечатися з цією оцінкою. У світі ж до Медведєва взагалі ставляться, як до порожнього місця. Дивно, що останнім часом рф постійно вдається до реанімації "політичних мерців", – резюмував радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, 12 квітня після звістки про затримання Медведчука президент Володимир Зеленський запропонував обміняти його на українців та українок, що перебувають у російському полоні.

Вже 13 квітня Медведєв заявив, що тим, хто "хоче вибити свідчення" з Медведчука, варто озиратися по сторонах і міцно зачиняти двері, щоб самим не опинитися у списках на обмін полоненими.

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