"Ніхто не диктуватиме нам історію": Сибіга жорстко висловився про умови миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © Facebook Андрія Сибіги

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про досягнення прогресу після двох раундів важливих тристоронніх консультацій, що відбулися в Абу-Дабі. Перебуваючи на полях Мюнхенської безпекової конференції, дипломат підкреслив, що Київ впевнено рухається до фіналізації домовленостей, які мають принести справедливий мир, але категорично відкидає будь-який зовнішній тиск у світоглядних питаннях.

Про це повідомляють «Новини.LIVE».

Результат, а не процес

Головним пріоритетом для української сторони залишається конкретика, а не затягування часу. За словами міністра, консультації в Об’єднаних Арабських Еміратах були продуктивними, і сторони змогли просунутися вперед у ключових питаннях.

«Вважаю, що після двох раундів трьохсторонніх консультацій в Абу-Дабі прогрес досягнуто. Найголовніше, щоб був результат… Ми йдемо на шляху до наближення справедливого, гідного миру для України», — зазначив Андрій Сибіга.

Червоні лінії в питаннях історії

Водночас глава МЗС зробив принципову заяву щодо гуманітарного блоку переговорів. Він чітко дав зрозуміти партнерам та опонентам, що Україна не дозволить нікому втручатися у свою національну пам’ять.

«Ніхто нам не буде диктувати нашу власну історію», — наголосив міністр.

Це сигнал про те, що будь-які спроби нав’язати Києву чужі наративи чи змусити відмовитися від власної ідентичності заради компромісів приречені на провал. Україна налаштована виключно на гідний мир, який поважає її суверенітет та історичну суб’єктність.

