- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 2545
- Час на прочитання
- 2 хв
«Ніхто не хотів класти слухавку»: у Кремлі заявили про особливе привітання від Трампа
Водночас він розповів про теми переговорів і зазначив, що обидва лідери не поспішали завершувати дзвінок.
Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що не може розкрити всіх подробиць телефонної розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За словами Ушакова, Трамп тепло привітав Путіна з днем народження, яке той відзначав 7 жовтня. Американський президент також передав вітання від першої леді США.
«Під час розмови Трамп тепло привітав Путіна з днем народження, неформально побажав йому успіхів і благополуччя, а також передав вітання від першої леді», — розповів помічник глави Кремля.
Серед тем розмови було постачання російських нафтопродуктів на ринки США та інших країн світу.
Також сторони домовилися про підтримання постійного контакту між уповноваженою РФ з прав людини Яною Лантратовою та апаратом Меланії Трамп. За словами Ушакова, взаємодія стосуватиметься ситуації в Олешках на Херсонщині, які перебувають під російською окупацією. У місті виникла гуманітарна криза через блокування Росією гуманітарної допомоги місцевим жителям.
«Під час розмови з Трампом Путін висловив подяку першій леді США за її внесок у возз’єднання сімей», — зазначив Ушаков.
Він також повідомив, що конкретних термінів зустрічі Путіна й Трампа поки не узгоджували. Водночас обидва лідери планують прибути до Китаю на саміт АТЕС, який, за наведеними даними, відбудеться 18–19 листопада цього року.
«Путін наголосив, що цінує увагу, яку Трамп і його команда приділяють діалогу з Росією», — заявив помічник президента РФ.
Крім того, за словами Ушакова, Путін висловив переконання, що з Іраном можна й потрібно домовлятися, а дипломатичні можливості ще не вичерпані.
Підсумовуючи розповідь про телефонну розмову, Ушаков зазначив, що її учасники не хотіли першими завершувати дзвінок.
«Під час розмови Путіна і Трампа ніхто не хотів першим класти слухавку», — заявив він.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп позитивно висловився про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки та подякував Путіну.
Ми раніше інформували, що Росія починає достроково скасовувати обмеження на експорт дизельного пального та заявляє про готовність збільшити постачання до США вже в жовтні.