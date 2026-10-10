ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2545
Час на прочитання
2 хв

«Ніхто не хотів класти слухавку»: у Кремлі заявили про особливе привітання від Трампа

Водночас він розповів про теми переговорів і зазначив, що обидва лідери не поспішали завершувати дзвінок.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Путін та Дональд Трамп

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що не може розкрити всіх подробиць телефонної розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Ушакова, Трамп тепло привітав Путіна з днем народження, яке той відзначав 7 жовтня. Американський президент також передав вітання від першої леді США.

«Під час розмови Трамп тепло привітав Путіна з днем народження, неформально побажав йому успіхів і благополуччя, а також передав вітання від першої леді», — розповів помічник глави Кремля.

Серед тем розмови було постачання російських нафтопродуктів на ринки США та інших країн світу.

Також сторони домовилися про підтримання постійного контакту між уповноваженою РФ з прав людини Яною Лантратовою та апаратом Меланії Трамп. За словами Ушакова, взаємодія стосуватиметься ситуації в Олешках на Херсонщині, які перебувають під російською окупацією. У місті виникла гуманітарна криза через блокування Росією гуманітарної допомоги місцевим жителям.

«Під час розмови з Трампом Путін висловив подяку першій леді США за її внесок у возз’єднання сімей», — зазначив Ушаков.

Він також повідомив, що конкретних термінів зустрічі Путіна й Трампа поки не узгоджували. Водночас обидва лідери планують прибути до Китаю на саміт АТЕС, який, за наведеними даними, відбудеться 18–19 листопада цього року.

«Путін наголосив, що цінує увагу, яку Трамп і його команда приділяють діалогу з Росією», — заявив помічник президента РФ.

Крім того, за словами Ушакова, Путін висловив переконання, що з Іраном можна й потрібно домовлятися, а дипломатичні можливості ще не вичерпані.

Підсумовуючи розповідь про телефонну розмову, Ушаков зазначив, що її учасники не хотіли першими завершувати дзвінок.

«Під час розмови Путіна і Трампа ніхто не хотів першим класти слухавку», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп позитивно висловився про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки та подякував Путіну.

Ми раніше інформували, що Росія починає достроково скасовувати обмеження на експорт дизельного пального та заявляє про готовність збільшити постачання до США вже в жовтні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie