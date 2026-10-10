«Ніхто не хотів класти слухавку»: у Кремлі заявили про особливе привітання від Трампа

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що не може розкрити всіх подробиць телефонної розмови Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами Ушакова, Трамп тепло привітав Путіна з днем народження, яке той відзначав 7 жовтня. Американський президент також передав вітання від першої леді США.

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«Під час розмови Трамп тепло привітав Путіна з днем народження, неформально побажав йому успіхів і благополуччя, а також передав вітання від першої леді», — розповів помічник глави Кремля.

Серед тем розмови було постачання російських нафтопродуктів на ринки США та інших країн світу.

Також сторони домовилися про підтримання постійного контакту між уповноваженою РФ з прав людини Яною Лантратовою та апаратом Меланії Трамп. За словами Ушакова, взаємодія стосуватиметься ситуації в Олешках на Херсонщині, які перебувають під російською окупацією. У місті виникла гуманітарна криза через блокування Росією гуманітарної допомоги місцевим жителям.

«Під час розмови з Трампом Путін висловив подяку першій леді США за її внесок у возз’єднання сімей», — зазначив Ушаков.

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Він також повідомив, що конкретних термінів зустрічі Путіна й Трампа поки не узгоджували. Водночас обидва лідери планують прибути до Китаю на саміт АТЕС, який, за наведеними даними, відбудеться 18–19 листопада цього року.

«Путін наголосив, що цінує увагу, яку Трамп і його команда приділяють діалогу з Росією», — заявив помічник президента РФ.

Крім того, за словами Ушакова, Путін висловив переконання, що з Іраном можна й потрібно домовлятися, а дипломатичні можливості ще не вичерпані.

Підсумовуючи розповідь про телефонну розмову, Ушаков зазначив, що її учасники не хотіли першими завершувати дзвінок.

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«Під час розмови Путіна і Трампа ніхто не хотів першим класти слухавку», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп позитивно висловився про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки та подякував Путіну.

Ми раніше інформували, що Росія починає достроково скасовувати обмеження на експорт дизельного пального та заявляє про готовність збільшити постачання до США вже в жовтні.

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