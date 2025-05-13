Ніхто не залишиться задоволеним: у США спрогнозували, якою буде мирна угода між Україною та РФ

Володимир Зеленський і Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

Україна та Росія мають домовитися про тривалий мир, і, ймовірно, жодна зі сторін не буде задоволена мирною угодою, на яку погодиться.

Про це сказав постійний представник США в НАТО Метью Вітакер на онлайн-брифінгу для журналістів.

Американський представник відповів, чи вважають у Вашингтоні, що російська стратегія щодо України, схоже, спрямована на те, щоб вбити клин між Сполученими Штатами та НАТО.

Реклама

«Зараз президент Трамп зосереджений на припиненні різанини та вбивств, які відбуваються в Україні через вторгнення Росії, та на забезпеченні можливості укладення довгострокової мирної угоди. Але єдиний спосіб це зробити — це якщо обидві сторони об’єднаються і домовляться про мирну угоду, яка покладе край цим убивствам. Це просто жахливо. Зараз на полі бою гине забагато тисяч людей. Зараз необхідно, щоб обидві сторони об’єдналися і домовилися про тривалий мир. Усе обговорюється, враховуючи, що для цього потрібно, але обидві сторони повинні погодитися. Ймовірно, ніхто не залишиться задоволеним будь-якою угодою, на яку погодяться обидві сторони, — заявив Вітакер.

Також він прокоментував майбутні переговори в Туреччині, які мають відбутися 15 травня.

«Але водночас я думаю, ми всі погоджуємося, що мир набагато кращий за війну. Ця зустріч, яка може відбутися в четвер (у Туреччині 15 травня — Ред.), справді є найбільш обнадійливою подією, яку ми мали за останні три роки цієї нескінченної, справді непотрібної війни. Але водночас їй потрібно покласти край. Нам потрібен мир у Європі, і нам потрібно переконатися, що бойові дії припиняться», — підкреслив представник США в НАТО.

Він також висловив своє бачення щодо можливої участі міжнародних сил у мирному процесі та відповів, чи нададуть, на його думку, США свою підтримку, якщо «коаліція рішучих» зможе надіслати свої сили до України в рамках цих мирних переговорів.

Реклама

«Нам спочатку потрібно досягти хоча б якоїсь угоди. І якою б не була роль США, якою б не була роль Європи і роль наших союзників, США зможуть це забезпечити. Але ці переговори, ці рішення, зрештою, залежать від президента США. Я думаю, що все це обговорюється, щоб спробувати досягти мирної угоди. Але, зрештою, обидві сторони, Росія та Україна, повинні будуть погодитися на цю угоду, і тоді угода має бути чинною. Роль Європи, роль США, я думаю, все це обговорюється президентом Трампом і його командою. Зрештою, ми побачимо, чи зможемо ми досягти згоди всіх сторін», — додав Вітакер.

Нагадаємо, Зеленський розповів, яких санкцій очікувати, якщо Путін не з’явиться у Стамбулі.