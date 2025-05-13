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Ніхто не залишиться задоволеним: у США спрогнозували, якою буде мирна угода між Україною та РФ
Представник США в НАТО також прокоментував майбутні переговори в Туреччині, які мають відбутися 15 травня.
Україна та Росія мають домовитися про тривалий мир, і, ймовірно, жодна зі сторін не буде задоволена мирною угодою, на яку погодиться.
Про це сказав постійний представник США в НАТО Метью Вітакер на онлайн-брифінгу для журналістів.
Американський представник відповів, чи вважають у Вашингтоні, що російська стратегія щодо України, схоже, спрямована на те, щоб вбити клин між Сполученими Штатами та НАТО.
«Зараз президент Трамп зосереджений на припиненні різанини та вбивств, які відбуваються в Україні через вторгнення Росії, та на забезпеченні можливості укладення довгострокової мирної угоди. Але єдиний спосіб це зробити — це якщо обидві сторони об’єднаються і домовляться про мирну угоду, яка покладе край цим убивствам. Це просто жахливо. Зараз на полі бою гине забагато тисяч людей. Зараз необхідно, щоб обидві сторони об’єдналися і домовилися про тривалий мир. Усе обговорюється, враховуючи, що для цього потрібно, але обидві сторони повинні погодитися. Ймовірно, ніхто не залишиться задоволеним будь-якою угодою, на яку погодяться обидві сторони, — заявив Вітакер.
Також він прокоментував майбутні переговори в Туреччині, які мають відбутися 15 травня.
«Але водночас я думаю, ми всі погоджуємося, що мир набагато кращий за війну. Ця зустріч, яка може відбутися в четвер (у Туреччині 15 травня — Ред.), справді є найбільш обнадійливою подією, яку ми мали за останні три роки цієї нескінченної, справді непотрібної війни. Але водночас їй потрібно покласти край. Нам потрібен мир у Європі, і нам потрібно переконатися, що бойові дії припиняться», — підкреслив представник США в НАТО.
Він також висловив своє бачення щодо можливої участі міжнародних сил у мирному процесі та відповів, чи нададуть, на його думку, США свою підтримку, якщо «коаліція рішучих» зможе надіслати свої сили до України в рамках цих мирних переговорів.
«Нам спочатку потрібно досягти хоча б якоїсь угоди. І якою б не була роль США, якою б не була роль Європи і роль наших союзників, США зможуть це забезпечити. Але ці переговори, ці рішення, зрештою, залежать від президента США. Я думаю, що все це обговорюється, щоб спробувати досягти мирної угоди. Але, зрештою, обидві сторони, Росія та Україна, повинні будуть погодитися на цю угоду, і тоді угода має бути чинною. Роль Європи, роль США, я думаю, все це обговорюється президентом Трампом і його командою. Зрештою, ми побачимо, чи зможемо ми досягти згоди всіх сторін», — додав Вітакер.
Нагадаємо, Зеленський розповів, яких санкцій очікувати, якщо Путін не з’явиться у Стамбулі.