Дональд Трамп і Сі Цзіньпін / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про «винятково особливі особисті стосунки» з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Президенти проводять двосторонні переговори на полях саміту АТЕС у Шеньчжені.

Про це повідомляє видання Sky News.

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«Ти — мій друг, і у нас дуже особливі стосунки. Доки ми з тобою керуємо справами, у нас ніколи не буде проблем», — наголосив американський лідер.

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У вступному слові Трамп сказав, що США та Китай стали лідерами з низки питань — від торгівлі до інвестицій і миру у світі. Ба більше, додав він, їхня дружба стає міцнішою, а співпраця Вашингтона й Пекіна «має значний потенціал».

«Немає нікого в жодному іншому місці, хто міг би зробити те, що можемо зробити ми», — наголосив він.

Очільник Білого дому вихвалявся, що задоволений своїми взаєминами з Сі, які стають «все ближчими і ближчими». Окрім того, вінт назвав їхню дружбу «чимось неймовірним». Втім, додав Трамп, дехто може бути незадоволений таким зближенням.

«Ми з президентом Сі побудували виняткові особисті стосунки. Деяким людям це не подобається, коли вони таке чують, але я дуже цьому радий», — заявив він.

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За словами президента США, раніше відносини Вашингтона й Пекіна були нерівноправними, бо нібито його попередники «не виконували своїх обов’язків належним чином». Натомість нинішній підхід, як стверджує він, дозволив зробити співпрацю справедливішою.

Звертаючись до Сі Цзіньпіна, Трамп заявив, що КНР має «невгамовний апетит», який Сполучені Штати здатні задовольнити.

Приїзд Трампа до Китаю — що відомо

Напередодні Трамп прилетів до Китаю для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. В аеропорту його особисто зустрів лідер КНР Сі Цзіньпін. Вони привітали один одного та обійнялися.

Пізніше американський лідер прибув на урочистий бенкет до Міжнародного комунікаційного центру Шеньчженя. Там він зустрівся не лише з Сі, а й з російським «фюрером» Володимиром Путіним. Вони потиснули один одному руки та навіть коротко поспілкувалися. Втім, перед святковою вечерею Сі поставив Путіна у незручне становище, а от Трампу відвів місце біля себе.

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Сьогодні, 19 листопада, Трамп зустрівся з Путіним, а потім — із Сі Цзіньпіном. Очільник Білого дому назвав стосунки з Путіним «чудовими» та висловив сподівання, що переговори принесуть «багато чудових результатів».

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