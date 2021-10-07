Ніколи не були друзями: Разумков розповів про свої взаємини з Зеленським

За словами ексспікера, друзі президента більше пов'язані з "95 кварталом".
Звільнений з посади спікера Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про свої взаємини з президентом Володимиром Зеленським. Ексспікер зізнався, що ніколи не був другом глави держави.
Про це Разумков сказав під час брифінгу.
"Я ніколи не був другом з президентом. Це робочі відносини. Думаю, що друзі президента більше пов'язані з "95 кварталом", з його минулим життям. А у мене інші друзі", — сказав ексспікер.
Разумков не вважає, що президент, голова Верховної Ради та прем'єр-міністр обов’язково повинні бути друзями.
"Вони повинні працювати на державу. Не на свої дружні відносини, а на державу", — підсумував він.
Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков у Facebook повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради.
Під час засідання у Трускавці "Слуги народу" зібрали понад 150 необхідних підписів для запуску процесу відставки голови парламенту. А 4 жовтня Рада запустила процедуру відкликання Разумкова з посади.
Сьогодні, 7 жовтня, Рада звільнила Разумкова з посади голови парламенту. "За" проголосувало 284 нардепи.
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