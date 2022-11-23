“Ніколи знову”: у канадському парламенті вшанували пам'ять жертв Голодомору

Депутат від Ліберальної партії Канади Іван Бейкер під час виступу в парламенті вшанував жертв Голодомору.

Про це пише Укрінформ.

“Своїм виступом я вшановую 89-ті роковини геноциду голодом в Україні, відомого як Голодомор, що відбувся, коли радянський союз закрив кордони України й конфіскував усю їжу з метою знищення українського населення, яке виступало проти його правління. На піку Голодомору щохвилини від голоду помирало 19 людей, 1200 - щогодини й 28 тисяч - щодня. Світ мовчав, і як наслідок - загинули мільйони”, - зауважив Бейкер.

Канадський парламент щороку вшановує жертв геноцидів та масових злочинів та зобов’язується, що подібне не повториться “ніколи знову”.

“Утім прямо зараз на окупованій Росією частині України це відбувається знову. Росія вбиває, Росія мучить, Росія ґвалтує жінок та навіть дітей. Росія чинить в Україні геноцид”, - підкреслив депутат.

Він закликав депутатів вивчити уроки Голодомору.

“Єдиний спосіб для світу припинити це - допомогти Україні звільнити всі окуповані території. Якщо ми не зробимо цього, мільйони українців стануть жертвами геноциду, ми покажемо, що не засвоїли уроки Голодомору, та втратимо право будь-коли використовувати фразу “ніколи знову”, - резюмував він.

У Канаді триває тиждень обізнаності про Голодомор, протягом якого по всій країні відбуваються численні заходи, присвячені інформуванню населення щодо Голодомору та вшанування жертв злочину.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда також порівняв дії росіян щодо знищення врожаю в Україні та блокування експорту зерна з Голодомором 1930-х років.

Додамо, що у четверту суботу листопада, в Україні вшановують День пам'яті жертв Голодоморів. Пам'ятна дата була запроваджена указом президента України 1998-го. 2006-го законом України Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом.

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