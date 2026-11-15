© Право на владу

Реклама

Про це Гетманцев написав у своєму Telegram-каналі, розкритикувавши фінансові відносини між антикорупційними активістами.

Народний депутат, голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що журналіст-розслідувач Юрій Ніколов із 2022 року отримав 5,3 млн грн як фізична особа-підприємець, співпрацюючи з Центром протидії корупції Віталія Шабуніна. «Ніколов — ФОП Шабуніна. Так, він підприємець з дружньої підприємницької двосотні ЦПК, яка обʼєдналася заради спільного (бізнесу?) антикору», — зазначив депутат.

Реклама

За словами Гетманцева, Ніколов із 2022 року отримав 5,3 млн грн за свою погодинну участь у діяльності антикорупційного середовища. При цьому депутат поставив під сумнів повноту податкових надходжень від таких виплат.

Реклама

«Ніколов з 2022 року отримав за свою погодинну участь у патріотичному безкорисному русі 5,3 млн грн, з яких патріот не сплатив армії 0,9 млн грн», — написав Гетманцев.

Він також звернув увагу на публічну співпрацю Ніколова та Шабуніна, їхні спільні ефіри й критику політичних опонентів. На думку депутата, за активною громадською діяльністю може стояти фінансова зацікавленість.

Гетманцев іронічно назвав Ніколова «улюбленим ФОПом» Шабуніна та поставив питання про те, наскільки діяльність окремих антикорупційних активістів відповідає принципам прозорості й підзвітності, яких вони вимагають від інших.

Наведені депутатом суми та оцінка несплачених податків потребують окремої перевірки. У дописі не наведено документів, які б самі по собі підтверджували податкове правопорушення з боку Ніколова.

Реклама

Новини партнерів