Дан про Румунію та Молдову: "Хочу, щоб ці дві країни були однією"

Новообраний президент Румунії підтримав ідею об’єднання з Молдовою / © РИА Новости

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Президент Румунії Нікушор Дан висловив своє бачення майбутнього, підтримавши ідею возз’єднання своєї держави з Республікою Молдова. Він наголосив, що цей амбітний історичний задум зможе втілитися в життя лише за наявності чітко вираженої волі на обох берегах річки Прут.

Про це пише Stiripesurse.

У рамках обговорення двосторонніх відносин між Румунією та Молдовою, глава держави окреслив конкретні кроки, здатні зблизити ці країни, а також підкреслив ключове значення підтримки європейського курсу Кишинева.

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«Я хочу, щоб ці дві країни були однією в певний момент. Повинна бути воля. У Румунії, на мою думку, вона є. У той момент, коли вона буде і в Республіці Молдова, ми будемо готові до цього. І для того, щоб це було можливо, Румунія також повинна виглядати краще, ніж вона виглядає зараз», — заявив Дан.

Відповідаючи на запитання щодо заходів, необхідних для зміцнення довіри між двома державами, румунський президент звернув увагу на важливість вирішення нагальних проблем та розвитку інфраструктури, яка слугуватиме сполучною ланкою між двома територіями. Він пояснив, що цей процес вимагатиме часу та охоплюватиме як простіші, менш системні питання — такі як налагодження митних процедур та спрощення отримання громадянства — так і великі інфраструктурні проєкти, зокрема будівництво мостів та розвиток об’єднаної енергосистеми, реалізація яких має відбутися своєчасно або навіть прискорено.

На переконання лідера Румунії, найважливішою умовою для тіснішого зближення двох держав є всебічна підтримка інтеграційного шляху Республіки Молдова до Європейського Союзу. Він висловив сподівання, що коли Молдова стане частиною Європейського Союзу (за його прогнозами, це може статися протягом 3-4 років), її питання безпеки значно спроститься.

Позиції молдовських еліт щодо об’єднання з Молдовою

Ідея об’єднання знаходить відгук і в самій Молдові, зокрема серед політиків. Яскравим прихильником цієї концепції є молдовський політик та історик Октавіан Цику. В інтерв’ю LB.ua він акцентував на критичній важливості цього кроку для забезпечення безпеки країни.

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«Якщо Україна впаде, єдиний шанс Молдови зберегти себе — це об’єднатися з Румунією», — підкреслив політик.

Цику послідовно виступає за уніонізм, вважаючи його стратегією виживання Молдови в умовах існуючих регіональних викликів. Він прямо заявляє, що у випадку гіпотетичного падіння України перед Молдовою може відкритися «історичне вікно» — унікальна можливість для об’єднання з Румунією, що виправдовуватиметься необхідністю захисту від російської окупації.

Така жорстка, але, на його думку, реалістична логіка відображає погляди частини молдовських еліт на ситуацію в Україні. Крім того, Цику проводить паралелі із внутрішньополітичним станом Молдови, називаючи її аналогом «ДНР» і «ЛНР». На його переконання, сучасна Молдова в багатьох аспектах є наслідком зовнішнього втручання та радянського проєктування, подібно до штучно створених Кремлем «республік» на сході України.

Водночас у Молдові існує опозиція до об’єднання, зокрема з боку проросійських або націоналістичних політичних сил у Молдові. Зокрема Ігор Додон, колишній президент Молдови та лідер Партії соціалістів, у травні 2025 року підтвердив, що виступає проти об’єднання з Румунією. Він підтримав перейменування своєї партії на «Партію суверенітетів Молдови», що підкреслює пріоритет національного суверенітету над ідеєю злиття з Румунією.

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