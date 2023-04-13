Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 для України — Der Spiegel

Федеральний уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на експорт до України винищувачів МіГ-29 зі складів НДР.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Як відомо, Варшава 13 квітня надіслала запит до німецького уряду з проханням дозволити постачати до України літаки МіГ-29 зі старих запасів Німеччини.

Невдовзі після цього Берлін заявив, що цього ж дня збирається вирішити, чи погодиться він надати дозвіл Польщі.

Нагадаємо, раніше Польща вже передала Україні декілька своїх винищувачів МіГ-29.

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